Обсуждены итоги проделанной работы топографическими и правовыми рабочими группами по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы

Бишкек, "Саясат.kg". Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

12 декабря 2023 года в городе Баткене Кыргызской Республики состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

В ходе встречи руководители, обсудив итоги проделанной работы топографическими и правовыми рабочими группами Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы в 2023 году, дали конкретные поручения по активизации работы по завершению описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.