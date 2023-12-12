Видео - С поличным задержан главный бухгалтер Кара-Сууской районной государственной администрации

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам специальных следственных действий «А.А.И.» водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

В рамках уголовного дела, в результате оперативно-следственных мероприятий, при получении взятки в 45 тысяч сомов, с поличным задержан главный бухгалтер Кара-Сууской районной государственной администрации «А.А.И.».

Установлено, что задержанный, пользуясь своим должностным положением, под угрозой затягивания перевода бюджетных средств подрядной организации, требовал возврата части денег, предназначенных для строительства мини-футбольного поля в с.Лангар Кара-Сууского района.

Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР (вымогательство взятки). По итогам специальных следственных действий «А.А.И.» водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

В настоящее время, проводятся мероприятия по установлению аналогичных фактов вымогательства со стороны задержанного, а также других должностных лиц, причастных к данному преступлению.