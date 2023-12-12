Видео - Проведено профилактическое мероприятие в отношении члена ОПГ Дж.А.Дж., по прозвищу «Аю»

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР призывает граждан сообщать о фактах незаконной деятельности членов ОПГ на территории КР по телефону доверия 0312 66 04 75.

ГКНБ КР, в рамках проводимой работы по противодействию организованной преступности, сотрудниками ГКНБ КР и УВД по Таласской области, проведена профилактичекая работа в отношении члена ОПГ У.Токтосунова (известного в криминальном мире как «Сакал») – Дж.А.Дж., в ходе которого, последний отрекся от причастности к криминальным группировкам, а также от воровской идеи и преступных понятий. Вместе с тем, он заверил, что впредь обязуется соблюдать законы Кыргызской Республики и жить как добропорядочный гражданин.

Вместе с тем, ГКНБ КР призывает граждан сообщать о фактах незаконной деятельности членов ОПГ на территории КР по телефону доверия 0312 66 04 75.

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