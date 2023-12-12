Президент ознакомился с состоянием домов, построенных вместо разрушенных в селах Капчыгай и Достук

Президента проинформировали об обеспечении этих сел чистой питьевой водой и проложенном асфальте, тротуарах, установленном уличном освещении.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Баткенскую область в селах Капчыгай и Достук ознакомился с состоянием новых жилых домов, построенных вместо разрушенных во время трагических событий в регионе.

Дома и социальные объекты в этих селах были разрушены вследствие вооруженного конфликта, произошедшего в сентябре в 2022 году. Ранее Садыр Жапаров подписал Указ о дополнительных мерах по восстановлению отдельных населенных пунктов Баткенского района Баткенской области.

Так, в целях полного восстановления населенных пунктов Капчыгай и Достук, а также создания необходимых и равных условий для жизнедеятельности жителей указанных населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженного конфликта, проведен полный снос индивидуальных жилых домов, расположенных в этих селах, вне зависимости от наличия либо отсутствия повреждений.

Глава государств, ознакомившись с инфраструктурой сел, зашел в новые построенные дома некоторых из местных жителей данных сел, чтобы лично убедиться в наличии всех необходимых условий для комфортного проживания.

Президента проинформировали об обеспечении этих сел чистой питьевой водой и проложенном асфальте, тротуарах, установленном уличном освещении.

Кроме того, Садыр Жапаров в селе Достук осмотрел построенные и восстановленные социальные объекты, в частности, школу, фельдшерско-акушерский пункт, футбольное поле, бассейн. Также он побывал в теплице одного из местных жителей, где выращиваются огурцы и продегустировал их на вкус.

В ходе посещения населенных пунктов Капчыгай и Достук глава государства пообщался с местными жителями, поинтересовался их насущными вопросами, а также поговорил со старейшинами сел.

Местные жители выразили благодарность Садыру Жапарову за оперативное решение вопросов восстановления социальной инфраструктуры в их селах.

Кабар