МВД: Задержаны лица, имеющие причастность к расстрелу автомобиля в 2008 году в Чолпон-Ате

Задержаны лица, имеющие причастность к расстрелу автомобиля в 2008 году в городе Чолпон-Ате, Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 4 апреля 2008 года в Чолпон-Ате неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле темного цвета, расстреляли из автомата Toyota Land Cruiser Prado. Преступление было совершено недалеко от здания прокуратуры. За рулем расстрелянной иномарки находился Кубанычбек Коноев 1955 года рождения.

«После произведенных выстрелов К.Коноев получил множественные огнестрельные ранения в область головы и грудной клетки и скончался на месте, его автомашина врезалась в столб. Неизвестные преступники тогда скрылись с места преступления. В ходе осмотра места происшествия на левой пассажирской двери иномарки обнаружено множество пулевых отверстий. В тот же день на территории села Сары-Ой Иссык-Кульской области была обнаружена брошенная автомашина марки «Ауди-100», при осмотре которой обнаружены стреляные гильзы от автомата, а также автомат Калашникова со стертыми номерами», - напомнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 97 ч.2 п.3 «Убийство» УК КР (Старый кодекс).

Как отметили в МВД, на днях в некоторых СМИ распространялась информация о задержании подозреваемых в убийстве кримавторита. Но это не совсем верная информация. Кубанычбек Коноев является отцом Нурлана и Мирлана Коноевых, активных членов организованной преступной группировки. Они оба были убиты подобным образом в августе 2006 года и апреле 2007 года. Убийцу Мирлана Коноева задержали сотрудники милиции по «горячим следам» после совершенного выстрела 19 апреля 2007 года у здания Верховного суда.

Накануне в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными службами МВД раскрыто убийство 15-летней давности.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны:

- гражданин К.А. 1983 года рождения, ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, и гражданин К.Н. 1969 года рождения, являющийся родственником криминального авторитета. В отношении задержанных лиц избрана мера в виде заключения под стражу.

В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.

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