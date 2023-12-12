Минтруда Кыргызстана: Медико-социальные экспертные комиссии будут реформированы

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) будут полностью реформированы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, глава ведомства Гулнара Баатырова провела онлайн-встречу с руководителями МСЭК по республике. В ней принял участие уполномоченный представитель министерства по вопросам предупреждения коррупции Талант Шаршеев.

Министр отметила, что в обществе имеется недовольство работой медико-социальных экспертных комиссий, и озвучила меры, направленные на недопущение коррупционных схем.

«С сегодняшнего дня будет усилен надзор за медико-социальными экспертными комиссиями. Везде будут установлены видеокамеры, до Нового года должны заработать горячие линии. Будет усилена проверка работы МСЭК по присвоению инвалидности. Ни один гражданин с инвалидностью не должен почувствовать невнимание со стороны комиссий. При выявлении коррупции будем привлекать правоохранительные органы», — сказала Гулнара Баатырова.

Ранее ГКНБ задержал председателя и работников МСЭК в Араванском районе. Они вымогали деньги у лиц с ограниченными возможностями здоровья за определение группы инвалидности.



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