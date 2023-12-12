Баткенскую областную объединенную больницу предложили разделить на три отдельных

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Баткенскую областную объединенную больницу.

Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, глава ведомства обошел отделения и встретился с коллективом больницы.

«На встрече обсужден вопрос возможного разделения Баткенской областной объединенной больницы на городскую, районную и областную. С таким предложением ранее обратился к министру один из депутатов Жогорку Кенеша», — сказали в министерстве.

Директор больницы Талант Абдирашитов заявил, что организация здравоохранения рассчитана на 360 коек, есть 13 отделений. Он отметил нехватку кадров, а при разделении на три самостоятельные структуры в первую очередь встанет вопрос их кадрового обеспечения.

По итогам посещения министр подчеркнул, что необходимости в разделении нет. Решение он обосновал стремлением оптимизировать затраты и необходимостью сохранения кадров.

Подписывайтесь на 24.kg в соцсетях — Facebook, Instagram и Х (Twitter).



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281981/