Баткенскую областную объединенную больницу предложили разделить на три отдельных

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Баткенскую областную объединенную больницу.
Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
По его данным, глава ведомства обошел отделения и встретился с коллективом больницы.
«На встрече обсужден вопрос возможного разделения Баткенской областной объединенной больницы на городскую, районную и областную. С таким предложением ранее обратился к министру один из депутатов Жогорку Кенеша», — сказали в министерстве.
Директор больницы Талант Абдирашитов заявил, что организация здравоохранения рассчитана на 360 коек, есть 13 отделений. Он отметил нехватку кадров, а при разделении на три самостоятельные структуры в первую очередь встанет вопрос их кадрового обеспечения.
По итогам посещения министр подчеркнул, что необходимости в разделении нет. Решение он обосновал стремлением оптимизировать затраты и необходимостью сохранения кадров.
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