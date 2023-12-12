Жительница Бишкека стала жертвой визового мошенничества

Жительница Бишкека стала жертвой визового мошенничества.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в начале ноября в ОВД города Каракол с заявлением обратилась 54-летняя жительница столицы В своем заявлении она попросила принять меры в отношении мужчины, который под предлогом помощи в получении визы в Англию взял 39 тысяч рублей и исчез.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался, ранее судимый по факту мошенничества 43-летний житель села Тепке Ак-Суйского района Р.К., который на предварительном допросе признал свою вину.

При проведении следственных мероприятий было установлено причастность подозреваемого еще двум фактам мошенничества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

Следствие продолжается.





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