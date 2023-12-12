Вспышка кори. В субботу в инфекционной больнице в Бишкеке отмечен максимум

По его словам, в субботу, 9 декабря, зарегистрирован максимум.

В минувшие выходные в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратилось «повышенное число больных корью». Об этом 24.kg сообщил главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев.

По его словам, в субботу, 9 декабря, зарегистрирован максимум.

«Обратилось 34 пациента, 29 из них положили. Раньше в день поступало 15-20 больных с корью, половину из них госпитализировали. На лечении находятся 120 больных с корью, еще 14 под вопросом и 17 контактных лиц. Госпитализируем среднетяжелых и тяжелых пациентов», — сказал Гулжигит Аалиев.

Он отметил, что течение кори сложнее, чем ОРВИ, в запущенных случаях больные лежат от 7 до 10 дней и больше.

Всего в РКИБ сейчас находится 402 больных, в том числе 9 в реанимации (из них двое с корью, трое с коклюшем).

В соцсети X появилось сообщение, что в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) якобы развернули целое отделение с корью, поскольку в РКИБ нет мест. Информация не соответствует действительности.

«Всех больных с корью отправляют к нам, поскольку они должны быть изолированы от других пациентов. Те, кто под вопросом и контактные, находятся в отдельных боксах», — подчеркнул Гулжигит Аалиев.

РКИБ принимает пациентов с коклюшем, острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, менингитами. Больных с ОРВИ не госпитализируют, поскольку в основном корпусе ремонт. Таких пациентов направляют в НЦОМиД и Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

С начала 2023 года в КР зарегистрировано более 5 тысяч случаев кори. Многие родители отказываются вакцинировать детей.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281989/