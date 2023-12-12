В Жогорку Кенеше критикуют чиновников, которые не отвечают на запросы депутатов

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков возмутился работой министерств.

Комитет рассматривал во втором чтении законопроект «О присоединении Кыргызстана к Конвенции о Международной морской организации, принятой в Женеве 6 марта 1948 года». Докладчиком выступал заместитель министра транспорта и коммуникаций по цифровому развитию Бекжан Рысмендеев.

По словам Чингиза Айдарбекова, заместители министров дают обещания, но не выполняют их.

«В прошлый раз другой заместитель министра обещал, что предоставит мне информацию в письменном виде. Но прошло 10 дней, ничего нет. Это же не школа и не детский сад. Давайте быть ответственнее. Раз вы приходите в Жогорку Кенеш и даете обещания, надо выполнять их», — заявил нардеп.

Чингиз Айдарбеков отметил, что на заседании отсутствует замминистра экономики и коммерции Айнура Усенбаева. По его словам, она должна представить информацию о законопроекте «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и Глобальным институтом зеленого роста относительно правового статуса, привилегий и иммунитетов Глобального института зеленого роста (GGGI)».

«А где замминистра, которая участвовала на заседании, когда мы рассматривали законопроект в первом чтении? Мы тогда ей задали много вопросов по законопроекту. Ответов до сих пор нет. Она говорила, что предоставит информацию в письменном виде. Где она?» — заявил депутат.

Докладчик по законопроекту, заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов ответил, что Айнура Усенбаева в командировке.

«У вас что нет чувства ответственности? Перекладываете от одного замминистра другому. Мне нужна информация, как распределяются средства, выделенные на зеленую экономику, изменение климата. Я просил предоставить информацию всем членам комитета. Это важно», — сказал Чингиз Айдарбеков.

С коллегой согласился и председатель комитета Улан Примов. Он добавил, что прошла неделя с того заседания, а ответов в письменном виде нет.



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