Бишкекские сельхозярмарки прошли успешно, несмотря на снег

На эти выходные Бишкекские сельскохозяйственные ярмарки прошли успешно не смотря на снег и холодный ветер.

Напомним, сельхозярмарки в столице будут проводиться до 31 января по выходным дням. Цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

К участию на ярмарках приглашают и горожан, как посетителей и покупателей, и самих сельхозпроизводителей. Обратиться можно по номеру телефона 0555 34 60 60.

Адреса ярмарок: в Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула.

В Свердловском районе - вдоль канала в Восток-5 на пересечении Токтогула и Айтматова.

В Октябрьском районе - в 12 мкр-не.

В эту субботу на набережной мкр-на Восток-5 продавцы с раннего утра уже разложили свой товар, а горожанам пришелся по душе и сам товар, и сама манера общения с покупателями. Люди пришли на крестьянские рынки не просто что-то купить, а пообщаться и обменяться новостями, а также рецептами хранения овощей и фруктов, и приготовления каких-то блюд.

"Мы уже знаем, кто что покупает, и благодарны горожанам - нашим покупателям. Они беспокоятся о нас, спрашивают как у нас идет торговля и почему написано, что ярмарки будут проходить только до 31 декабря. Приглашаем всех закупаться на новогодние праздники!", - говорят сельские жители.





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