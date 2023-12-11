ГКНБ: Задержан пользователь социальной сети «Facebook», публично призывавший к организации массовых беспорядков

Бишкек, "Саясат.kg". 10 декабря 2023 года задержан пользователь социальной сети «Facebook».

В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст. 278 Уголовного Кодекса КР «Массовые беспорядки», выявлен и задержан пользователь аккаунта «Ayman Manap» социальной сети «Facebook» - гражданин КР Б.Д.М., 1983 года рождения, на регулярной основе публиковавший призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти.

Во избежание ответственности за свои деяния, пользователь Б.Д.М. прибегал к настройкам конфиденциальности, т.е. пользовался фейковым аккаунтом в социальной сети «Facebook».

В ходе проведенных неотложных обысковых мероприятий по месту жительства «Б.Д.М.» изъяты его мобильное устройство, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.