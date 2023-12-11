Задержаны 5 работников ГНС при МФ КР, ранее ответственные за сбор налогов в ТРК «Дордой»

Бишкек, "Саясат.kg". Управлений налоговой службы «А.А.Б.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны и водворены в ИВС.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах выявлена и пресечена коррупционная схема по уклонению от уплаты налогов, организованная должностными лицами Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что отдельные должностные лица ГНС, ответственные за администрирование налогов на территории ТРК «Дордой», в целях личного обогащения организовали коррупционную схему путем создания условий для уклонения от уплаты налогов со стороны предпринимателей, что впоследствии негативно отразилось в проведении налоговой реформы.

Таким образом, данная коррупционная схема процветала на протяжении 5-6 лет, а должностные лица ГНС за свои услуги получали денежное вознаграждение за каждый факт уклонения.

Справочно: На территории одного рынка ТРК «Дордой» имеется более 600 торговых мест, в то время как налоги поступали только от 400 предпринимателей.

В результате проведенных специальных следственных действий получены достаточные доказательства для привлечения к ответственности 5 работников ГНС.

Так, в рамках досудебного производства по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 337 ч.3 «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса КР должностные лица «М.А.Ч.», «Ж.А.М.», «Т.Н.Г.», «К.А.К.» и один из действующих начальников Управлений налоговой службы «А.А.Б.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению других причастных должностных лиц, а также определению размера ущерба, нанесенного государству.