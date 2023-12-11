Активистка: Забеременевшие женщины с инвалидностью сталкиваются с пренебрежением врачей

В отчете указано, что более 96 тыс. женщин в Кыргызстане имеют инвалидность.

В Кыргызстане законодательство провозглашает право всех граждан независимо от пола, инвалидности и других оснований на охрану и защиту сексуального и репродуктивного здоровья. "Закон наделяет женщин широким спектром репродуктивных прав, однако на практике их реализация женщинами с инвалидностью может быть весьма затруднительной. Это касается как вопросов планирования семьи, так и получения диагностических и лечебных услуг", - отмечают авторы исследования "Гендерное и инклюзивное развитие в Кыргызстане: вызовы и рекомендации", опубликованного в рамках проекта "InKoom. Содействие развитию справедливого и инклюзивного общества в Кыргызстане".

В отчете указано, что более 96 тыс. женщин в Кыргызстане имеют инвалидность. "Многие испытывают трудности при походе к врачу – не только из-за отсутствия полноценного доступа к медучреждениям, но и из-за грубого отношения некоторых медработников. При походе к гинекологу или планировании беременности их положение становится еще уязвимее", - говорится в исследовании.

"У врачей есть стереотипное мышление и ожидание того, что ты больной человек и будешь воспроизводить больных детей. Каждая женщина с инвалидностью, которая забеременела, встречается с неприятным отношением. Инвалидность - это обстоятельство. Но приходится искать таких врачей, которые будут видеть в роженице не инвалида, а женщину. Каждая ищет клинику, как правило частную. Не потому что у тебя миллион денег. А потому что нужно человеческое отношение к тебе. Потом надо искать, где сдать анализы и за сколько", - цитируют в исследовании активистку и руководителя общественного фонда "Назик Кыз" Укей Мураталиеву.

Укей помогает женщинам с инвалидностью, которые забеременели - фактически она проводит их через все этапы, начиная от сдачи анализов, заканчивая родами. "За столько лет, пока я вела чужие беременности, я уже знаю, куда пойти. Совместно с движением "Женщины с инвалидностью" мы сформировали пул дружественных врачей. Пару лет назад мы нашли потрясающего врача - акушера-гинеколога Центра репродукции человека Адашбека Муратбекова", - рассказала активистка.

Мураталиева подчеркнула, что помощь беременным с инвалидностью - это не просто написать несколько постов в соцсетях, это целая стратегия.

"Это работа не на месяц. Нужно вести всю беременность, потом роды и послеродовой период. Ты выстраиваешь целую систему и рассказываешь об этом человеке", - объясняет Мураталиева. Писать о беременности женщин с инвалидностью в соцсетях - это еще и опасно.

В личные сообщения к Укей, по ее словам, прилетают разные нетактичные сообщения, начиная от вопросов про мужа и родню, заканчивая оскорблениями вроде: "А какой урод с ней переспал?"

"Что значит переспал с ней? Это человек, у которого есть личная жизнь. Я не имею никакого права допрашивать женщину. Не мое это дело. Я просто понимаю, что нас теперь ждут вопросы про беременность. Слава Богу, сейчас есть дружественные врачи и есть обычный кыргызский народ, который готов даже из-за границы поддерживать", - говорит активистка.

Из-за такого общественного давления некоторые женщины с инвалидностью могут отказаться от идеи рождения ребенка. "Некоторые не выдерживают и делают аборт. Те, которые родили, переступили этот рубеж - таких немного. Бывает, к нам обращаются за помощью, и мы помогаем, мы понимаем, сколько им пришлось пережить. На женщину с инвалидностью, которая решилась на ребенка, ложится много ответственности. Она сразу сталкивается со стереотипами, стигмами, предположениями о том, какой она человек. И мало кто видит в ней женщину. Для них она просто больной человек, который решился на сумасшествие. Разбивает предположение о тебе как о недоженщине, как о больном человеке", - рассказала Мураталиева.

По словам активистки, иногда врачи запрещают женщинам с инвалидностью рожать, некоторые из них даже подвергаются насильственной стерилизации. "Такие случаи есть, но ни одна женщина, с которой это случилось, не будет об этом никому рассказывать", - подчеркивает она.

"Несмотря на то что законодательство наделяет женщин с инвалидностью полным набором репродуктивных и сексуальных прав наравне со всеми, запрещает принудительную стерилизацию и принуждение к аборту, предоставляет право на использование контрацептивов, на практике женщины с инвалидностью испытывают дискриминацию при их реализации", - указано в исследовании.

"Сами женщины с инвалидностью, их окружение, медицинские работники подвержены стереотипам в этой сфере. Распространенность предубеждений и дискриминация в отношении лиц с инвалидностью, а также степень их отстранения от нормального социального общения создают не просто медицинские, но и психологические и социальные проблемы для многих из них. Принятие мер по преодолению стереотипов относительно оказания медицинской помощи женщинам с инвалидностью, особенно в сфере репродуктивного здоровья, позволит снизить их уязвимость перед дискриминацией", - подчеркнули его авторы.



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