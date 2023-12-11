ГКНБ: Выявил факты незаконных сборов, нарушения строительных норм и уклонения от уплаты налогов на рынке «Баткен-Комфорт» в особо крупном размере

Бишкек, "Саясат.kg". Также, были выявлены факты нарушения архитектурно-строительных норм и незаконного размещения торговых мест.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению нарушений налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, а также создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства на рынке стройматериалов «Баткен-Комфорт» (ОсОО «Реконс») выявлены факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов без создания каких-либо комфортных условий для ведения торговли, необоснованного повышения цен за аренду торговых помещений, уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны руководители и бухгалтер-кассир рынка, осуществлявших обманным путем ежемесячные незаконные сборы денежных средств за услуги охраны с каждого арендатора от 500 до 2000 сомов, что составляла в год более 3 миллионов сомов.

При том, согласно условиям договоров аренды, услуги охраны входили в стоимость арендных платежей. Указанными преступными действиями руководство рынка, уклоняясь от уплаты налогов, а также незаконно присвоив собранные с арендаторов денежные средства, не обеспечило соответствующих комфортных условий для торговцев и работников рынка. Более того, в августе 2023 года стоимость аренды руководством рынка была повышена на 33%.

Также, были выявлены факты нарушения архитектурно-строительных норм и незаконного размещения торговых мест.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 9 декабря 2023 года были задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек:

1. Ш.М.А., 1963 г.р., заместитель генерального директора ОсОО «Реконс».

2. Т.Б.Б., 1977 г.р., генеральный директор ОсОО «Реконс».

3. С.О.Н., 1958 г.р., кассир-бухгалтер ОсОО «Реконс».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Фактическим владельцем рынка «Баткен-Комфорт» является депутат 4-х созывов ЖК КР, бывший первый Вице-премьер-министр КР Шадиев Аскарбек Алимбаевич.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.