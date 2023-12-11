В Кара-Балте мужчину забили до смерти после конфликта на свадьбе. Виновных осудили

Мансура удерживали друзья Умара, и тот начал кидаться на Михаила, который ударил мужчину.

В Чуйской области забили до смерти мужчину. Двоих виновных приговорили к восьми годам колонии и двум годам пробации. Приговор размещен на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

На скамье подсудимых оказались жители Кара-Балты Михаил и Мансур. По версии следствия, мужчины избили пьяного Умара. Михаил ударил его кулаком по лицу. Его пытались остановить, но он нанес повторный удар потерпевшему, после чего тот присел, а затем потерял сознание. Михаил и Мансур скрылись с места преступления. Умара доставили в реанимационное отделение больницы, где от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.

Как указано в материалах дела, Мансур затаил на Умара обиду, так как после их конфликта на свадьбе тот приехал разбираться к нему домой и между отцом Мансура и Умаром произошла драка.

Жайылский районный суд признал Михаила виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Но затем освободили от отбывания наказания с применением пробационного надзора на пять лет.

Мансуру назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года за хулиганство. Но затем судья применил пробационный надзор на два года.

Не согласившись с приговором суда, законный представитель потерпевшего в апелляционной жалобе указал, что приговор очень мягок, вынесен незаконно и необоснованно. Он отметил, что суд необоснованно указал смягчающим обстоятельством раскаяние в содеянном, так как Михаил во время судебного заседания не раскаялся. И попросил приговор изменить, назначить в отношении обоих мужчин наказание в виде лишения свободы.

Допрошенный в суде апелляционной инстанции обвиняемый Михаил вину свою признал частично. И пояснил, что Умар уже был весь побитый, еле ходил, оскорблял его нецензурными словами, начал кидаться. После чего Михаил, по его словам, ударил Умара один раз в область лица, но тот не успокаивался и дальше кидался на обвиняемого. Тогда он второй раз ударил в область подбородка, после чего тот упал, потерял сознание, и его забрали в больницу.

Мансур вину признал частично, рассказав, что на свадьбе он приобнял Умара, чтобы успокоить, и они вместе упали на землю. Позже Михаил сказал ему, что Умар со своими друзьями пришел к Мансуру домой, побил его отца и брата, и они поехали туда. По приезду, по словам Мансура, началась словесная перепалка между ним и Умаром. Мансура удерживали друзья Умара, и тот начал кидаться на Михаила, который ударил мужчину. После потери сознания потерпевшего забрали его друзья.

Тетка Умара рассказала, что, увидев племянника в реанимации, была в шоке: голова опухшая, синяк под глазом, губа разбита, на руках тоже были синяки, как будто его держали несколько человек. Женщине, по ее словам, сказали, что его избила семья Мансура на свадьбе, после чего ее племянник пошел к ним домой разобраться с обидчиками, а там его снова избили.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Умара наступила от травматического оттека головного мозга, обусловленного его очаговым ушибом и кровоизлияниями в результате закрытой черепно-мозговой травмы с продолжительным коматозным состоянием.

Коллегия Чуйского областного суда приговор Жайылского районного суда в отношении Михаила изменила, исключив из резолютивной части применение пробации. Ему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



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