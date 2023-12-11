В Бишкеке изменили схему одного автобусного маршрута

В Бишкеке изменили схему движения автобуса №226.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как сообщается, такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии.
Теперь автобус будет ездить с улицы Медерова на улицу Ахунбаева и далее по улице Жукеева-Пудовкина до улицы Токомбаева и микрорайона "Асанбай".
Отмечается, что такая мера принята в рамках оптимизации маршрутной сети города и по многочисленным просьбам жителей 7-го и 8-го микрорайонов о запуске транспорта по ул. Жукеева-Пудовкина общественного транспорта, а также для разгрузки ул. Юнусалиева.
URL: https://kaktus.media/492167