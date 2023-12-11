75-летие Всеобщей декларации прав человека. Президент обратился к кыргызстанцам

Всеобщая декларация прав человека — самый известный и значимый документ во всем мире.

10 декабря, отмечается 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. По этому случаю президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравление соотечественникам.

«Сегодня мы празднуем 75-летие Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником!

Мы, народ Кыргызстана, всегда считали и продолжаем считать, что права человека первостепенны. Они лежат в основе всех взаимоотношений и законодательства в целом.

До сей поры права человека и их защита являются обязательной основой в понимании сущности и содержания правового государства.

Всеобщая декларация прав человека — самый известный и значимый документ во всем мире. Это международный акт, призывающий к сохранению общечеловеческих ценностей, переведенный на все языки мира, исторический документ, в котором впервые излагаются основные права человека, которые должны повсеместно защищаться», — говорится в тексте.

По словам главы государства, принципы международного права, в том числе в сфере прав человека, идеи, заложенные в декларации, соответствуют мировоззрению и образу жизни кыргызского народа. Ее принципы легли в основу многочисленных международных договоров и конвенций, а также вошли в базовое законодательство многих стран, включая нашу республику.

Так, принципы декларации прочно укоренились в Конституции и базовом законодательстве.

Подтверждая наше стремление к защите прав и свобод каждого, Кыргызская Республика присоединилась к восьми универсальным международным договорам в сфере прав человека. На систематической основе на международной арене Ассамблеи ООН в Женеве представляются национальные периодические доклады страны о реализации международных договоров по каждому направлению.

Немаловажно отметить, что в октябре 2022-го на 17-м заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызстан был избран членом Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. КР в третий раз избирается в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок.

И это все является лишь частью проделанной нами работы, поскольку деятельность государства, каждого его звена направлена на благосостояние кыргызского народа.

Садыр Жапаров пожелал каждому человеку, взрослым и детям, счастья и мирного неба над землей. «Пусть каждый чувствует, что его права защищены. Ведь по сей день защита прав человека была и остается основной обязанностью нашего государства», — сказал он.

Стоит отметить, что, несмотря на существующие механизмы защиты прав человека, в республике все еще существуют проблемы, связанные с их нарушением.

К ним относятся:

- насилие в отношении женщин и детей;

- дискриминация по различным признакам;

- проблемы в сфере свободы слова и мнения;

- проблемы с доступом к образованию и трудоустройству;

- соблюдение прав человека в зонах конфликтов;

- защита прав граждан в судебных инстанциях и правоохранительных органах.



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