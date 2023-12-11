Более 180-ти сотрудников государственных органов уволены за связь с членами ОПГ К.Асанбека и мафией Р.Матраимова

Бишкек, "Саясат.kg". Из них более 180-ти были отстранены и уволены со своих должностей.

В рамках продолжающейся работы по борьбе с организованной преступностью, а также выявления и пресечения возможных связей сотрудников государственных органов с членами ОПГ К.Асанбека и мафией Райыма Матраимова приняты соответствующие меры в отношении отдельных лиц.

Так, в результате проведенных мероприятий разоблачены более 226 государственных служащих различного ранга, которые были тайно связаны с Камчы Асанбеком и мафией Райыма Матраимова. Из них более 180-ти были отстранены и уволены со своих должностей.

Следует отметить, что только в таможенной службе были выявлены 85 сотрудников, из которых около 76 сотрудников были уволены, в МВД КР выявлены 26 сотрудников, из них отстранены от служебных обязанностей 14, 6 депутатов местного кенеша сдали свои мандаты, из РГА и МСУ были уволены 65 человек, а также в других министерствах и ведомствах выявлены и уволены ряд сотрудников.

В настоящее время в отношении остальных выявленных государственных служащих продолжается дополнительная соответствующая работа.

Подобная работа по очищению наших государственных органов от недобропорядочных, недобросовестных, имеющих корыстные цели работников будет и дальше вестись во всех сферах жизнедеятельности государства.