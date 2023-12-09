ГКНБ разработал закон «О кибербезопасности»

ГКНБ вынес на общественное обсуждение проект закона «О кибербезопасности Кыргызской Республики».

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан в целях установления правовых основ единой системы кибербезопасности, целью которой является защита личности, общества и государства через обеспечение цифровой устойчивости информационной инфраструктуры в республике.

В ведомстве отметили, что существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности относятся к числу наиболее серьезных вызовов XXI века.

«Эти угрозы от широкого круга источников проявляются в подрывных действиях, направленных как против физических лиц, бизнеса, государственных органов, так и против правительства. Их последствия несут в себе существенный риск для общественной безопасности, безопасности государств и стабильности глобально связанного между собой международного сообщества как единого целого», — говорится в справке-обосновании.

Представленным законопроектом предлагается закрепить понятийный аппарат и дать определения терминам «кибератака», «кибербезопасность», «киберугроза» и другим терминам в данной сфере, определены субъекты обеспечения кибербезопасности. Согласно ему, систему кибербезопасности Кыргызской Республики составляют силы и средства по предупреждению, выявлению, реагированию и минимизации последствий кибератак и киберинцидентов.

Также определены понятие и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), критерии и порядок отнесения объектов к ним, перечень таких объектов. Общие требования к обеспечению кибербезопасности утверждаются кабинетом министров, а в банковской и платежной системах — Национальным банком.

В ГКНБ добавили, что законы о кибербезопасности приняты в Китайской Народной Республике (2017 год), в Украине (2017 год), Эстонии (2018 год), Туркменистане (2019 год) и в Узбекистане (2022 год).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281857/