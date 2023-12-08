Государству возмещен нанесенный ущерб в особо крупном размере со стороны одной из строительных компаний

Бишкек, "Саясат.kg". При этом, должностные лица ГУ «Кадастр» провели процедуру выдачи технического паспорта и оформление соответствующих документов.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела по факту незаконного строительства жилых помещений, возмещены в муниципальную собственность 10 квартир и 1 коммерческое помещение на сумму 52,4 млн. сомов.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что несмотря на несоответствие целевому назначению, должностные лица ГУ «Бишкекглавархитектура» разработали архитектурно-планировочные условия (АПУ) и инженерно-технические условия (ИТУ) на строительство 12-этажного жилого дома с подземным автопаркингом.

При этом, должностные лица ГУ «Кадастр» провели процедуру выдачи технического паспорта и оформление соответствующих документов. В результате противоправных действий, ОсОО «О» незаконно построены и реализованы 2 многоэтажных жилых дома, вместо детского сада на 280 мест (согласно постановлению мэрии г.Бишкек от 30.07.2009 за №417).

По результатам проведенных комплексных мероприятий, владелец СК «О» - «Т.И.А.» возместил ущерб государству в полном объеме, в связи с чем на основании решения Первомайского районного суда города Бишкек от 8 декабря 2023 года последнему изменена мера пресечения на домашний арест.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных должностных лиц к указанным фактам.

