ГКНБ: Задержанные с «героином» осуждены по 13 лет лишения свободы

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР предупреждает о суровой ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проведенных оперативно розыскных мероприятий был пресечен канал незаконного оборота тяжелых наркотических средств, организованный жителями приграничных районов КР и РК.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ст.282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР, ГКНБ КР были установлены граждане КР «З.Э.З.» и «Ш.Э.Дж.», а также граждане соседних стран, организовавшие устойчивый канал по перевозке и распространению на территории КР и других стран различные виды наркотических средств.

В результате, при транспортировке наркотического вещества «героин» весом 1105 грамм (стоимость на черном рынке около 5 млн сомов) 13 ноября 2022 года на весогабаритном посту «Сосновка» Жайылского района Чуйской области с поличным был задержан уроженец и житель Таласской области «Ш.Э.Дж.» и организатор данного канала уроженец Таласской области «З.Э.З.».

Решением Жайылского районного суда «З.Э.З.» и «Ш.Э.Дж.» осуждены по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГКНБ КР предупреждает о суровой ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Просим о подобных фактах распространения наркотических и психотропных средств сообщить в адрес ГКНБ КР, анонимность гарантируется.