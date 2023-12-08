Видео - О задержании аффилированных лиц с членами ОПГ К.Асанбека за легализацию и отмывание преступных доходов

Бишкек, "Саясат.kg". При этом, И.У.И. и Ч.А. проводили личные встречи с К.Асанбеком и планировали получить прибыль в размере более 1,5 млн. долларов США.

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ К.Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп (ст.222 ч.3 «Легализация и отмывание преступных доходов» УК КР), органами национальной безопасности задержан директор ОсОО СК «Бурана Гранд» И.У.И., которому 30 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления и в порядке ст. 96 УПК КР водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.

Установлено, что И.У.И.и его компаньон, директор ОсОО «Эмарк Групп» обвиняемый Ч.А. зная о преступной деятельности К.Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, И.У.И. и Ч.А. вошли в сговор с К.Асанбеком и осуществили действия по легализации (отмыванию) преступных доходов, а именно по вложению преступных средств К.Асанбека в недвижимость. В частности, И.У.И. и Ч.А. войдя в сговор с К.Асанбеком и его приближенным А.Боотаевым, в целях сокрытия и вложения в недвижимость денежных средств, полученных преступным путем, в сентябре 2022 года заключили формальный договор купли продажи земельного участка площадью 4 га расположенного в г.Чолпон-Ата (курортно-рекреационная зона) от ОсОО «Бурана-Гранд» в пользу ОсОО «Каганат Ресорт».

Таким образом, на вышеуказанном земельном участке со стороны представителей К.Асанбека проводились строительные работы по возведению дорогостоящего пансионата на денежные средства добытых преступным путем. Согласно договоренности, прибыль после реализации пансионата должна была быть распределена следующим образом: И.У.И. и Ч.А. - 22%, К.Асанбек - 40% и А.Боотаев - 38%. При этом, И.У.И. и Ч.А. проводили личные встречи с К.Асанбеком и планировали получить прибыль в размере более 1,5 млн. долларов США.

По имеющимся данным, К.Асанбек в целях последующей легализации своих преступных доходов, вкладывал денежные средства в строящиеся объекты ОсОО СК «Бурана-Гранд», являющаяся застройщиком жилого комплекса «Парк Авеню», расположенное в южной части г.Бишкек. Кроме этого, компания в настоящее время возводит жилой комплекс «Бурана Пелес» в центре столицы в районе цирка на участке около 36 соток.

Помимо этого, И.У.И. владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения в с.Кызыл-Туу Сокулукского района Чуйской области мерою более 33,85 га, а также дорогостоящей квартирой в г.Бишкек площадью 204 м2. Также последний является соучредителем трех ОсОО в сферах строительства, торговли и услуг.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных лиц, аффилированных с ОПГ К.Асанбека и других активов нажитых преступным путем.