Майнинг-фермы используют только импортируемую электроэнергию. Исключение — хозяева малых ГЭС, - Минэнерго

В Минэнерго подчеркнули, что остальные майнинг-фермы используют только импортируемую электроэнергию.

О работе майнинг-ферм на гидроэлектростанциях 8 декабря на пресс-конференции по итогам деятельности за 11 месяцев рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Как пояснил глава Минэнерго, действующие майнинг-фермы, которые используют произведенную в стране электроэнергию, принадлежат владельцам малых ГЭС.

Он объяснил это тем, что произведённая малыми ГЭС электроэнергия, согласно закону, может использоваться для собственных нужд производителя.

«Вырабатываемая электроэнергия используется: первое — для собственных нужд, второе — на договорной основе. Хозяин малой ГЭС знает, с кем заключать договор, остальное покупает государство», - сказал Т.Ибраев.

В Минэнерго подчеркнули, что остальные майнинг-фермы используют только импортируемую электроэнергию.

«Все, кто использует майнинг — это хозяева малых ГЭС. Остальные майнинг-фермы электроэнергию импортируют. Это прописано в законе. Они ее импортируют, а нам платят за транзит», - пояснил министр.

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