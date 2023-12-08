На фестиваль "Айтматов и театр" приехали коллективы из разных стран. Фото

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

7 декабря в Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова стартовал VI Международный театральный фестиваль "Айтматов и театр". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Фестиваль, посвященный 95-летию писателя Чингиза Айтматова, открыл министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

На VI фестивале театры Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, России, Азербайджана представят зрителям спектакли по произведениям Чингиза Айтматова, говорится в сообщении.

В состав жюри вошли народный писатель Кыргызстана, президент Союза театральных деятелей КР, кандидат искусствоведения Жаныш Кулмамбетов (председатель жюри), заслуженный деятель Республики Казахстан, председатель Казахстанской секции Международной ассоциации театральных критиков (IATC), театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, профессор Сания Кабдиева, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, кандидат искусствоведения, доцент Айсылу Сагитова, народная артистка Туркменистана, театральный режиссер, актриса театра и кино Гулялек Мухамметоразова и театральный критик, директор Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова Болотбек Жунушов.

Одним из первых на фестивале был показан спектакль Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова "И дольше века длится день".

Все спектакли фестиваля будут показаны бесплатно в течение шести дней. Фестиваль торжественно завершится 12 декабря.



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