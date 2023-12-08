Кабмин хочет попробовать регистрировать недвижимость онлайн

Министерство сельского хозяйства хочет попробовать проводить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в режиме онлайн.

Ведомство отмечает, что Национальная программа развития Кыргызстана до 2026 года предусматривает, что государственные услуги будут предоставляться различными способами, удобными для потребителей, прежде всего через цифровые технологии. Поэтому Служба земельных ресурсов при Минсельхозе начала переводить все предоставляемые государственные услуги в электронный формат.

Каждый гражданин сможет получить их вне зависимости от своего местонахождения как внутри страны, так и за ее пределами, утверждает Минсельхоз.

Согласно проекту постановления кабинета министров, опубликованному для общественного обсуждения, в случае подписания документа Службе земельных ресурсов при Минсельхозе совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики будет поручено:

с 15 января по 31 декабря 2024 года провести пилотный проект по осуществлению государственной - регистрации прав на недвижимое имущество в режиме онлайн (далее – пилотный проект);

- провести информационно-разъяснительную работу среди населения о проведении пилотного проекта;

- на постоянной основе проводить мониторинг и оценку реализации пилотного проекта;

принять соответствующие организационно-технические меры, связанные с проведением пилотного проекта;

- при необходимости привлекать в установленном законодательством порядке платежные организации для реализации пилотного проекта;

- в случае успешной реализации пилотного проекта внести проект нормативного правового акта, предусматривающего осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество в режиме онлайн на постоянной основе.

Ожидаемые результаты:

- упрощение процесса получения государственных услуг и ликвидация бумажного документооборота при взаимодействии;

- увеличение количества сервисов и услуг для взаимодействия посредством системы межведомственного взаимодействия "Тундук".





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