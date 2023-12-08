Маршрутки в Бишкеке планируют полностью убрать к апрелю 2024 года

По его данным, на начало декабря Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием завезено 744 автобуса.

Электробусы и газомоторные автобусы заменят в Бишкеке все пассажирские маршрутки к апрелю 2024 года, сообщил первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медетбек Маметов сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

По его данным, на начало декабря Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием завезено 744 автобуса.

"К апрелю 2024 года количество автобусов будет составлять 1500 единиц и 120 электробусов, каждый из которых заменит 4 дизельных буса и исключит сжигание 90-100 тонн дизтоплива", - рассказал замминистра.

Также он добавил, что к концу этого года количество муниципальных электротакси планируется довести до 120 единиц. Сейчас их 20.





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