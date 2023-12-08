Штормовое предупреждение! В Кыргызстане ожидаются морозы

По данным синоптиков, ожидается постепенное понижение температуры воздуха

В Кыргызстане в период с 9-12 декабря ожидается резкое изменение погоды – на большой части временами снег, местами осадки сильные, МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, ожидается постепенное понижение температуры воздуха: на дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы.

В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.

9-11 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

- в Чуйской долине ночью до -5…-10°, по северу до -8…-13°, днем до 0…-5°,

- в Таласской долине ночью до -7…-12°, днем до -2…-7°,

- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -3…+2°, днем до 3…8°,

- в Иссык-Кульской котловине ночью до -3…-8°, днем до -2…+3°,

- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -3…-8°, в горных районах ночью до -10…-15°, днем до-5…-10°, в высокогорных районах ночью до -22…-27°, днем до -5…-10°, в Суусамырской долине ночью до -18…-23°, днем до -4…-9°.

Такие погодные условия осложнят выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с резкими изменениями погоды МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость, соблюдать осторожность, также:

- заменить летние покрышки на зимние;

- отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, возьмите с собой лекарства, еду, воду, лопату и цепь противоскольжения;

- Соблюдайте дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

В случае происшествия незамедлительно обращайтесь в единую службу "112".

Источник: Кабар





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