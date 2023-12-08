Стратегический вклад: как РФ возрождает производственный сектор Кыргызстана

Судя по всему, Иссык-Кульская область в ближайшее время станет лидером по производству куриного мяса.

Судя по всему, Иссык-Кульская область в ближайшее время станет лидером по производству куриного мяса. На днях в области дали старт модернизации завода бройлерного производства "Агро Куш" и строительству новой птицефабрики "Евразия". Главным спонсоров этих проектов выступает Российско-Кыргызский фонд развития. Его вклад оценивается более чем в $10 млн. Ожидается, что запуск новых мощностей позволит Кыргызстану на 40% обеспечивать себя мясом птицы.

Российско-Кыргызский фонд развития в своей работе уделяет особое внимание проектам по импортозамещению продукции агросектора. Это объясняется тем, что эксперты Фонда прекрасно понимают, насколько республике важно снизить имеющуюся сегодня зависимость от импорта в части продовольствия. По отдельным товарам она достигает 80%.

Кыргызстан обеспечивает себя только тремя из девяти социально значимых продуктов. Куриное мясо входит в этот список - это относительно недорогой белок, а значит его доступность для населения без преувеличения имеет жизненно важное значение. В таком ракурсе модернизация птицефабрики и строительство новой на Иссык-Куле приобретает стратегический характер.

В рамках первого соглашения подписанного 5 декабря между РКФР и ОсОО "Агро Куш", которая специализируется на выращивании бройлеров, Фонд выделит $2,9 млн на расширения производства. Это позволит фабрике нарастить производство почти в три раза, до 20 тысяч тонн в год, против 7 тысяч тонн - в настоящее время.

Под строительство дополнительного цеха, правительство выделило фабрике 38 гектаров земли на условиях аренды на 49 лет. Ожидается, что расширение не только улучшит обеспеченность республики мясом птицы, но и создаст дополнительно 110 рабочих мест, что также очень важно.

Помимо этого проекта, Российско-Кыргызский фонд развития профинансирует строительство птицефабрики "Евразия". Она тоже будет располагаться в Иссык-Кульской области. В качестве господдержки предприятию выделено 64 гектара земли на условиях аренды. Здесь общая сумма инвестиций Фонда составит $8 млн.

Для того, чтобы понять насколько для Кыргызстана важны эти проекты, стоит обратиться к статистике. Так, в 2022 году в республике произведено чуть более 10 тысяч тонн куриного мяса, при потреблении в 55 тысяч тонн. То есть обеспечение мясом птицы в КР менее 20% (18,2%). Запуск новых мощностей увеличит этот показатель вдвое.

"Российско-Кыргызский фонд развития, как известно, создавался именно для реанимации промышленного производства. Его создание совпало со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз, что тоже было одной из ключевых мотиваций по наращиванию производства товаров. Я думаю, задача, под которую он создавался, выполнена", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Ожидается, что Фонд даст $1,2 млн на открытие предприятия по производству куриных яиц "Жар Птица" в Иссык-Атинском районе, $8,2 млн на производство замороженной сельхозпродукции "Кыргызцентропродукт" в Московском районе и $1,5 млн на расширение колбасного производства "Йигиликтуу Чарба" в Сокулукском районе.

Поскольку 60 процентов населения Кыргызстана проживает в сельской местности, развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных государственных направлений. И делает Россию в лице Российско-Кыргызского фонда развития основным партнером в достижении этой цели.

Только по итогам 2022 года общий кредитный портфель Фонда достиг $211 млн. На эти деньги в республике реализовано более 3,3 тысячи проектов, а общий объем инвестиций в экономику превысил $530 млн, что составляет 9% ВВП Кыргызстана. Еще $630 млн Российско-Кыргызский фонд развития вложит в кыргызскую экономику в ближайшие три года.

"За эти восемь лет, с 2015 года, РКФР вложил в экономику Кыргызстана более $500 млн. Это дало хороший эффект. Насколько я помню, профинансированные Фонд проекты произвели продукции экспортного направления на $700 млн. Сейчас фонд принял программу на ближайшие три года, в рамках которой вложит в Кыргызстан еще более $600 млн. Эти деньги будут задействованы в наращивании экспортного потенциала страны до $1,5 млрд. Таким образом РКФР расширил выдачу кредита таким компаниям, которые ориентированы на энергосберегающие ресурсы, сферу IT-технологий и т.д.", - продолжил Шестаков.

РКФР - это один из эффективнейших инструментов России для поддержки Кыргызстана, но далеко не единственный. Общий объем российских инвестиций в нашу республику за последние два года составил около $5 млрд, а доля прямых инвестиций в общей структуре увеличилась с 2,5% до 15%, или до $150 млн. Причем основная часть этих вложений идет в проекты промышленной кооперации, энергетику, добывающую и обрабатывающую промышленность страны.

"В общем-то, альтернативы Российско-Кыргызскому фонду развития нет. Это сегодня одна из основных структур, которая кредитует развитие высоких технологий и промышленного производства в Кыргызстане. Поэтому, на мой взгляд, миссия Фонда выполняется. И надо учитывать, что российская сторона в дальнейшем готова продолжать финансировать эту структуру", - заключил эксперт.

Таким образом благодаря России Кыргызстан сегодня получил исторический шанс для модернизации своей экономики. И, прежде всего, в части промышленности и энергетики, находившихся в упадке и стагнации со дня получения независимости. Проекты РКФР создают тысячи новых рабочих мест и способствуют росту доходов простых жителей республики. Это в очередной подтверждает, что Россия - главный экономический партнер Кыргызстана и ключевой инвестор в экономику страны. Запад, в отличие от России, не заинтересован в экономическом развитии нашей страны, его интересуют только наши ресурсы, которые он вывозит по дешевке, и использование нас в качестве антироссийского плацдарма.

URL: https://www.vb.kg/434005