Автобус задавил женщину в Бишкеке. Водителей собрали и рассказали им о ПДД

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие провело собрание водительского состава в связи с ДТП с участием автобуса на маршруте №38. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, на встрече присутствовали прокурор Бишкека Исланбек Кудакеев, директор МП "БПАТП" Талант Капаров, сотрудники предприятия, начальники автоколонн и водители, представители патрульной милиции.

"В ходе совещания был рассмотрен вопрос по проблеме участившихся случаев ДТП с участием новых автобусов, - говорится в сообщении. - Водители были проинформированы о правилах дорожного движения, поставлены задачи по принятию крайне жестких и оперативных мер по исключению подобных случаев".

По итогам совещания водителей предупредили, что к нарушителям правил дорожного движения и требований о безналичных расчетах в транспорте будут приняты строгие меры, рассказали в мэрии.

Напомним, 6 декабря водитель муниципального автобуса №38 сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Информацию очевидцев подтвердили в ГУОБДД. Там рассказали, что водитель, двигаясь в восточном направлении по ул. Лермонтова, повернул на ул. Кольбаева и в этот момент совершил наезд.

Автобус водворен на штрафстоянку. Проводится экспертиза.



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