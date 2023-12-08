ГКНБ: Выявлен незаконный ввоз крупнорогатого скота из соседнего государства в КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по данному материалу возбуждено уголовное дело.

ГКНБ КР в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандной деятельности на территории республики, в Таласской области был выявлен незаконный ввоз крупнорогатого скота из соседнего государства в КР.

Так, 6 декабря текущего года на территории приграничного села Копуро-Базар Таласского района в местности «Агышай» сотрудниками ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР пресечен контрабандный ввоз КРС в количестве 72 голов (телята, коровы) из РК в КР гражданином КР Т.Т.А.

В настоящее время по данному материалу возбуждено уголовное дело и начаты следственные мероприятия для принятия мер в соответствии с законодательством КР.