Город Ош назван лучшим вариантом для поездок в Новый год из Москвы

Город Ош назван лучшим вариантом для поездок в Новый год из Москвы.

Пять направлений для путешествий в этот период за сумму до 100 тысяч рублей россиянам предоставил сервис «Яндекс Путешествия».

Как отмечают эксперты, перелет с 1 по 7 января в Ош на двоих с багажом обойдется в 61,5 тысячи рублей, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей на шесть ночей — в 31,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Калининград, куда можно отправиться за 52 тысячи рублей, сняв четырехзвездочный отель за 44 тысячи рублей.

Третью строчку заняли Минеральные Воды — билеты на двоих туда можно купить за 73 тысячи рублей в обе стороны. А жилье в Минводах будет стоить 20 тысяч рублей на шесть дней. Замыкают рейтинг Владивосток и Ереван.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281739/