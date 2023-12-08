В Аксы ссора двух подростков из-за девушки закончилась смертью 17-летнего парня

В Аксыйском районе 17-летнего парня ударили ножом в грудь из-за девушки, и он скончался в больнице.

Информацию 24.kg подтвердили в УВД Джалал-Абадской области.

Инцидент произошел 5 декабря. Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. По подозрению задержан 16-летний житель села Авлетим и водворен в ИВС.

Как рассказали редакции, в день трагедии погибший пришел к задержанному и спросил, встречается ли он с девушкой по имени С. Последний ответил отрицательно. Но между несовершеннолетними произошел конфликт и погибший ударил в лицо оппонента. Последний достал нож и, согласно его показаниям, случайно воткнул его в грудь парня. Как заметил кровь, доставил пострадавшего в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.





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