«Тихое увольнение» новый тренд дошел до Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Они выполняют свои обязанности, однако без того же энтузиазма и страсти, что характерно для их прежней работы.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Концепция "тихого увольнения" становится все более заметной в современной трудовой среде Кыргызстана. Иногда сложность установления баланса между личной жизнью и профессиональными обязанностями заставляет сотрудников прибегать к такому нетипичному решению.

"Тихое увольнение" - это ситуация, когда работники, хотя и остаются формально в компании, перестают проявлять высокий уровень активности и вовлечённости. Они выполняют свои обязанности, однако без того же энтузиазма и страсти, что характерно для их прежней работы. Исследование, проведенное летом 2023 года среди соискателей на платформе Headhunter.kg, отражает, что примерно 59% кыргызстанцев определяют себя как трудоголиков, 43% не могут отключиться от рабочих обязанностей даже в отпуске, и 41% страдают от симптомов выгорания.

Однако, несмотря на заметную растущую тенденцию "тихого увольнения", оценивать это явление как общенациональный тренд будет несколько неправильно. Вместо этого, это свидетельствует о сдвиге приоритетов среди работников. Они больше стремятся к гармонии между личной жизнью и работой, вместо безразличного отношения к трудовым обязанностям. Этот подход свидетельствует о попытке более осознанного управления временем и поиске удовлетворения не только в профессиональной сфере, но и за ее пределами.

Рахима Махмудова