Борьба с туберкулезом. Заявка Кыргызстана на грант Глобального фонда одобрена

Стороны договорились провести итоговую встречу и подписать документы.

Страновая заявка Кыргызстана на получение грантовых средств Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией одобрена и будет подписана. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в ведомстве прошла встреча по подготовке к новому периоду реализации проекта Глобального фонда в КР.

Совещание прошло с участием министра Алымкадыра Бейшеналиева, депутатов Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаевой и Айбека Маткеримова, регионального менеджера ГФ по Восточной Европе и Центральной Азии Думитру Латичевски, программного офицера ГФ Виры Землянска и других.

На встрече обсудили состав комитета по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией; оценку готовности к следующему периоду реализации проекта, включая планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Министр поблагодарил членов миссии Глобального фонда за огромный вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также за укрепление системы здравоохранения КР.

Стороны договорились провести итоговую встречу и подписать документы.

Отметим, в сентябре стало известно, что Глобальный фонд останавливает финансирование для борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что на совещании в ГФ в Женеве по обсуждению деталей страновой заявки на 2024-2026 годы отсутствовали представители государственных структур Кыргызстана. Региональный менеджер фонда Думитру Латичевски сообщил, что переговоры по страновой заявке КР остановили. До этого Глобальный фонд одобрил финансирование для страны на $27,8 миллиона до 2026-го.



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