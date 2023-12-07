Малую ГЭС при поддержке России построили в Тонском районе на Иссык-Куле

Малую ГЭС при поддержке России построили в Тонском районе на Иссык-Куле.

Об этом сообщает портал «Государственные новости».

По его данным, при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития завершено строительство малой гидроэлектростанции в Тонском районе. Половину стоимости реализации проекта покрыли средства фонда в размере $2,5 миллиона.

Новая ГЭС, производственная мощность которой составляет 4,5 мегаватта, покроет потребности Тонского района в электроэнергии на 15 процентов.

По словам председателя правления РКФР Артема Новикова, ежегодно на станции будет генерироваться 17,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии.



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