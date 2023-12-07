Амнистия капитала. Камеральные проверки будут временно приостановлены

Это касается также реализации движимого и недвижимого имущества.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение, направленное на упорядочение механизма реализации Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Налоговой службе поручено до окончания срока добровольного декларирования активов приостановить проведение камеральных проверок в отношении физических лиц по вопросу соблюдения требований налогового законодательства в части уплаты налогов, возникших вследствие приобретения, использования либо распоряжения активами, указанными в специальной декларации. Это касается также реализации движимого и недвижимого имущества.

Министерству экономики и коммерции и Налоговой службе поручено провести разъяснительную работу среди населения о порядке применения Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

В кабмине напомнили, что целями документа являются:

привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот;

уменьшение доли теневой экономики;

обеспечение гарантий сохранности активов и защиты их владельцев от преследования.

Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу закона.



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