Камчыбек Ташиев передал ключи от однокомнатной квартиры матери-одиночке, нуждающейся в жилье

Бишкек, "Саясат.kg". Марипа Мамбеталиева проживала у родственников в Бишкеке из-за тяжелого семейного положения.

Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев вручил ключи от однокомнатной квартиры, 65-летней Мамбеталиевой Марипе Садыбакасовне, 1958 года рождения, жительнице села Туз Кочкорского района, Нарынской области.

Ранее, Марипа Мамбеталиева проживала у родственников в Бишкеке из-за тяжелого семейного положения. Является матерью 2 дочерей и 2 сыновей. В связи с тем, что ее муж и один сын умерли, она сама заботилась о внуках. В этой связи, бездомная мать-одиночка обратилась за помощью к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. В результате просьба Марипы Мамбеталиевой была удовлетворена, и Камчыбек Ташиев подарил ей однокомнатную квартиру в столице. М. Мамбеталиева сообщила, что отныне будет жить с внуками в указанном доме, и поблагодарила председателя ГКНБ.

Отметим, что по базе данных Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР подтверждено, что М.Мамбеталиева и ее близкие родственники не имеют какое-либо недвижимое имущество.