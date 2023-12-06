Камчыбек Ташиев провел встречу с бойцом UFC Мыктыбеком Оролбай уулу

Бишкек, "Саясат.kg". Камчыбек Ташиев поздравил бойца с успешным дебютом в сильнейшей лиге мира и пожелал крепкого здоровья и успехов в спортивной карьере.
Сегодня, 6 декабря 2023 года Заместитель Кабинета Министров-председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант Ташиев К.К. провел встречу с бойцом UFC Мыктыбеком Оролбай уулу.
В свою очередь председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев поздравил бойца с успешным дебютом в сильнейшей лиге мира и пожелал крепкого здоровья и успехов в спортивной карьере.
Ранее 18 ноября текущего года, Мыктыбек Оролбай уулу дебютировал на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) и одержал уверенную победу над бойцом из Сербии Урошем Медичем.