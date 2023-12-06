Нурланбек Шакиев пообещал принять меры в отношении Эдиля Байсалова

Депутат Аида Исатбек кызы потребовала принять меры в отношении заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова.

На заседании Жогорку Кенеша 6 декабря она напомнила, что на заседании комитета по социальной политике в понедельник, 4 декабря, депутаты не смогли принять решение, и причиной тому стал замглавы кабмина.

"На заседании комитета он заявил, что вопрос о государственных пособиях не имеет к нему отношения, после чего демонстративно покинул зал заседаний, чем воспрепятствовал работе депутатов и представителей кабинета министров, принимавших участие в заседании. Кроме этого, он не соблюдает этику государственного служащего, вступая в спор с депутатами и подрывая репутацию парламента. Такое ощущение, что его основная цель - вбить кол между двумя ветвями власти. Лучше бы решал социальные проблемы, которых очень много! Вместо этого он спорит с депутатами", - заявила Исатбек кызы.

Она потребовала рассмотреть на заседании ЖК вопрос о Байсалове. "Несмотря на то что он ранее уже просил прощения перед депутатами, продолжает делать неправильные вещи. Ваша прямая обязанность, уважаемый торага, - защищать репутацию парламента. Я требую от вас взять этот вопрос под свой контроль", - обратилась депутат к спикеру Нурланбеку Шакиеву.

Он ответил, что владеет информацией об очередной негативной демонстрации со стороны замглавы кабмина.

"Такое его поведение, конечно, вызывает сожаление. Безусловно, меры будут приняты. Мы будем разговаривать. В прошлый раз он просил прощения, ему был дан последний шанс. Этот вопрос будет изучен, по нему будет принято решение", - добавил спикер.

Напомним, Байсалов поспорил с Аидой Исатбек кызы из-за зарплат ординаторов и врачей. За коллегу вступилась депутат Гулькан Молдобекова, заявив, что замглавы смеялся.

Ранее Байсалов назвал парламент цирком, после чего попросил прощения перед депутатами и обещал не позволять себе такое поведение.



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