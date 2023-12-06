Байсалов пообещал повышение пенсий и пособий в 2024 году

Пенсии и пособия в Кыргызстане в 2024 году повысят, индексация будет выше уровня инфляции.

Об этом на пресс-конференции заявил сегодня, 6 декабря, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, индексация коснется также и заработных плат определенных категорий населения.

"У нас в кабмине сейчас происходит приятная дележка пирога - доходов от бюджета", - заявил Байсалов.

Он добавил, что пенсии будут индексироваться традиционно в октябре. Также власти должны будут обратить внимание на другие категории населения, которые нуждаются в поддержке. И она будет оказываться через создание реабилитационных центров, добавил замглавы кабмина.



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