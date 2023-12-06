В Кыргызстане намерены начать добычу на одном из крупнейших месторождений золота

В рамках визита председателя кабинета министров Акылбека Жапарова и по итогам участия в геологическом форуме MINEX было подписано два меморандума.

Об этом сегодня, 6 декабря, рассказал журналистам заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Эмиль Осмонбетов.

"Первый меморандум мы подписали с хозяином компании Chaarat Gold Holdings Limited - о дальнейшем инвестиционном сотрудничестве. Данное решение принесет деньги в нашу страну и даст стабильный сигнал для всех международных инвесторов о том, что у нас благоприятная бизнес-среда и хороший инвестиционный климат", - рассказал он.

Осмонбетов отметил, что также с Chaarat Gold Holdings Limited обсуждались вопросы экологии.

"Они будут вести разработку на юге Кыргызстане, на золоторудном месторождении Чаарат. Оно одно из крупнейших, которые мы поставили на баланс.

Грубо говоря, там более 80 тонн золота. Это крупное месторождение, и там готовятся в будущем его разрабатывать", - добавил он.

Отметим, Chaarat Gold Holdings Limited является держателем прав на разработку золоторудного месторождения Чаарат в Кыргызстане

Кроме того, Эмиль Осмонбетов рассказал, что был подписан меморандум о проведении геологического форума MINEX в Кыргызстане в 2024 году.

"Это площадка для всех горнорудных компаний, где они могут обменяться мнением, встретиться и наладить контакты. Это большой шаг - такого никогда не было в нашей стране. Вероятно, он состоится летом, ведь есть определенные правила проведения мероприятия", - добавил он.

Осмонбетов отметил, что провести мероприятие планируется на самом высоком уровне.





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