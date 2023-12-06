Ташиев обратился к провокаторам: Не превращайте социальные проблемы в политику

Бишкек, "Саясат.kg". Однако не смотря на то, что торговцы платят большие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая на открытии нового здания для управления ГКНБ в Аламудунском районе прокомментировал серию митингов торговцев в Кыргызстане.

"Владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности. Однако не смотря на то, что торговцы платят большие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия. В этой связи, для облегчения работы торговцев, владельцам рынков в первую очередь необходимо будет снизить арендную стоимость, как минимум в два раза. Кроме того, мелкие предприниматели, затрудняющиеся в приобретении ККМ, в обязательном порядке должны быть обеспечены бесплатными контрольно-кассовыми машинами", - сказал Ташиев.

Также председатель ведомства обратился к населению, с просьбой не поддаваться на различные провокации, а провокаторов не переводить на социально-экономические вопросы в политическую плоскость.