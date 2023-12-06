ГКНБ: Состоялось открытие нового здания Аламудунского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия.

Сегодня, 6 декабря 2023 года, состоялась официальная церемония открытия нового здания Аламудунского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области.

Здание торжественно открыто Заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Ташиевым Камчыбеком Кыдыршаевичем. Также, на церемонии открытия приняли участие Полномочный представитель Президента в Чуйской области Джумагазиев К.С., аким Аламудунского района Тешебаев Н.Ж., ветераны органов национальной безопасности и личный состав Управления.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Генерал-лейтенант Ташиев К.К. поздравил сотрудников Управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государтсва.

Также, Председатель ГКНБ КР Ташиев К.К. отметил о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественую реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.