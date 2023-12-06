Министр транспорта: Дороги в Кыргызстане стали строить не только на кредиты

В этом году в Кыргызстане было заасфальтировано большинство внутренних улиц, а также дорог международного и местного значения.

"С увеличением объема средств, выделяемых из казны, дороги стали строить не только в кредит, при содействии иностранных компаний, но и силами отечественных предприятий", - об этом сегодня, 6 декабря, рассказал министр транспорта и коммуникаций КР Тилек Текебаев на пресс-конференции в Бишкеке.

Он отметил, что строительство автомобильных дорог Ош - Баткен - Раззаков, Ала-Бука - Джаны-Базар - Кировка, Балыкчы - Чолпон-Ата - Корумду и Балыкчы - Боконбаев - Каракол ведется за счет государственного бюджета.

Текебаев также отметил, что в этом году в Кыргызстане было заасфальтировано большинство внутренних улиц, а также дорог международного и местного значения.

"В общей сложности в 2023 году планировалось заасфальтировать 621 км, а фактически проведено устройство асфальтобетонного покрытия на более чем 660 км дорог", - добавил он.

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