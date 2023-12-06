Кыргызстанец попался при попытке вывезти более $100 тысяч без уплаты сбора

После оформления необходимых документов задержанного и изъятые деньги передали сотрудникам компетентных органов, сказано в сообщении.

6 декабря пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук - Автодорожный" пресекли незаконный провоз валюты через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ.

Как уточняется, утром на КПП прибыл гражданин Кыргызстана К. А., 1986 года рождения. Во время ходе прохождения пограничного контроля у него нашли $103 200 (9 млн 217 тыс. 276 в сомовом эквиваленте). Кыргызстанец пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя ее.

После оформления необходимых документов задержанного и изъятые деньги передали сотрудникам компетентных органов, сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сейчас действует временный запрет на вывоз из КР наличной иностранной валюты: нерезидентам и иностранным гражданам - более $5 тыс., резидентам и гражданам КР - более $10 тыс.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов США в размере, превышающем 10 тыс., взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.



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