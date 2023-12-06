"Налоговая служба сама спровоцировала митинги против ККМ"

Что же мы там видим? Во-первых, огромные очереди.

Налоговая служба Кыргызстана, практически, сама спровоцировала митинги против введения ККМ. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился предприниматель одного из столичных рынков, который в силу определенных причин попросил не указывать его имени.

"Речь идет именно о разъяснительной работе, которая вообще не велась налоговиками. После того, как объявили о введении ККМ, я, как и многие мои коллеги с рынка пошел в районное отделение Налоговой службы города Бишкек. Что же мы там видим? Во-первых, огромные очереди. Во-вторых, из 12 окошек только половина работает и сотрудники в них очень грубые и нервные. То есть ничего толком не объясняют, отношение такое, мол, ты что тупой такой что ли. Лишний раз боишься что-то переспросить. У меня экономическое образование, но даже я по каким-то вещам не сразу все понял, а что там говорить о пожилых либо приезжих предпринимателях. На них и вовсе было жалко смотреть. Разумеется, многие из них просто махнули на все рукой и с огромным удовольствием вышли потом на митинг против ККМ. Почему нельзя было как-то научить сотрудников Налоговой службы, чтобы они терпеливо и доступным языком все объясняли? Ведь на то оно и налоговое нововведение, что людей надо буквально учить, а иногда и с нуля.

Конечно, мне могут возразить, что, мол, сотрудников не хватает, а которые работают, устают всем объяснять. Но извините меня, а чего вы хотели?! Многие торговцы даже компьютер не знают, как включить, а вы сразу хотите, чтобы они поняли, как работать с электронной документацией и бухгалтерскими отчетами. Это я еще только про Бишкек говорю, а что творится в регионах, где чиновники ведут себя как боги. Нужно же было отнестись к этому более ответственнее", - заявил предприниматель.

Напомним, ранее торговцы ряда рынков Кыргызстана вышли на митинг против введения ККМ. Причиной недовольства, напомним, стало введение Минэкономики КР особого налогового режима для торговцев рынков "Дордой"и "Кара-Суу", который освобождает их от применения ККМ





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