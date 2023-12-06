В Бишкеке задержали мужчину, который шантажировал девушку интимными фото

Возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

В Бишкеке задержали мужчину, который шантажировал девушку интимными фото. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По его данным, в милицию обратилась гражданка М.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который с февраля 2023 года вымогал деньги, шантажируя распространением фотографий интимного характера.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

С поличным при получении денежных средств в сумме 20 тысяч сомов пойман подозреваемый Т.Н., 1990 года рождения. Он водворен в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.



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