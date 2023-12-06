Видео - Аудиторская компания «Аудит-Финучет» запугивая от имени органов ГКНБ КР вымогала денежные средства в размере 500 000 сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления.

В рамках зарегистрированного в АИС ЖУИ материала по факту занижения суммы арендных плат муниципальной собственности сотрудниками Управления муниципальной собственности мэрии города Ош, со стороны ГКНБ КР проводится доследованная проверка. В этой связи, для организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности данной организации, был заключен договор с аудиторской компанией «Аудит-Финучет» в лице руководителя Ж.З.А. и его специалиста Б.Н.С.

В процессе проводимых соответствующих мероприятий, получены данные о том, что проверяющие финансово-хозяйственную деятельность УМС вышеотмеченные аудиторы, прикрываясь и запугивая от имени органов ГКНБ КР вымогали у руководителя ОсОО «СК «Олимп Групп» «К.Д.А.» денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) сомов чтобы, сокрыть факты о нарушениях в документациях.

В целях пресечения и документирования противоправной деятельности со стороны вышеотмеченных аудиторов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.208 ч.2 п.3 «Вымогательство» УК КР, а также установлен и задокументирован факт вымогательства со стороны аудитора, а также получения денежных средств через посредника сотрудника УМС.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления.