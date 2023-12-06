К 95-летию Чингиза Айтматова на большие экраны выходит фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова

Бишкек, "Саясат.kg". Идея экранизации “Белого парохода” не покидала Артыкпая Суюндукова около 50 лет.

Фильм "Шамбала", снятый по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», зрители увидят во всех кинотеатрах Кыргызстана с 8 декабря.

Сюжет фильма о том, как из мифа деда о Рогатой матери-оленихе и из детской сказки о Белом пароходе возникла трагедия. Фильм – это своеобразное сказание о преступлении и наказании. Кыргызская языческая притча, в которой пантеистическое отношение к природе ощущается в каждом дереве и в каждом животном.

Фильм "Шамбала" участвовал во многих престижных кинофестивалях, удостоившись 14 призов за “Лучший фильм”, 4 призов за “Лучшую режиссуру”, 7 призов за “Лучшую операторскую работу”, а также призов за “Лучшую мужскую роль”, за “Лучшую музыку”, за “Лучший монтаж” и т.д. Итого фильм получил 53 приза.

Народный артист Кыргызской Республики, режиссёр Артыкпай Суюндуков был награжден Золотой звездой ТЮРКСОЙ за вклад в развитие тюркской кинематографии и укрепление культурных связей. Церемония состоялась в рамках XV Ташкентского кинофестиваля, прошедшего в конце сентября 2023 года.

Идея экранизации “Белого парохода” не покидала Артыкпая Суюндукова около 50 лет. Эти долгие годы труда и творческого поиска воплотились в фильме "Шамбала". И вот, наконец, 8-го декабря кинолента выйдет на большие экраны кинотеатров всей страны.

Дата проведения: 07 декабря 2023 года в 15:00

Место проведения: Космопарк, зал «Демир банк», Юнусалиева, 40а