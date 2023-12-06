Бишкек, "Саясат.kg". Идея экранизации “Белого парохода” не покидала Артыкпая Суюндукова около 50 лет.
Фильм "Шамбала", снятый по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», зрители увидят во всех кинотеатрах Кыргызстана с 8 декабря.
Сюжет фильма о том, как из мифа деда о Рогатой матери-оленихе и из детской сказки о Белом пароходе возникла трагедия. Фильм – это своеобразное сказание о преступлении и наказании. Кыргызская языческая притча, в которой пантеистическое отношение к природе ощущается в каждом дереве и в каждом животном.
Фильм "Шамбала" участвовал во многих престижных кинофестивалях, удостоившись 14 призов за “Лучший фильм”, 4 призов за “Лучшую режиссуру”, 7 призов за “Лучшую операторскую работу”, а также призов за “Лучшую мужскую роль”, за “Лучшую музыку”, за “Лучший монтаж” и т.д. Итого фильм получил 53 приза.
Народный артист Кыргызской Республики, режиссёр Артыкпай Суюндуков был награжден Золотой звездой ТЮРКСОЙ за вклад в развитие тюркской кинематографии и укрепление культурных связей. Церемония состоялась в рамках XV Ташкентского кинофестиваля, прошедшего в конце сентября 2023 года.
Идея экранизации “Белого парохода” не покидала Артыкпая Суюндукова около 50 лет. Эти долгие годы труда и творческого поиска воплотились в фильме "Шамбала". И вот, наконец, 8-го декабря кинолента выйдет на большие экраны кинотеатров всей страны.
Дата проведения: 07 декабря 2023 года в 15:00
Место проведения: Космопарк, зал «Демир банк», Юнусалиева, 40а